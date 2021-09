Corona im Kreis Viersen : Schüler können sich noch nicht freitesten

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt wartet noch auf eine entsprechende Verordnung des Landes NRW. Derweil sinkt die Zahl der Infizierten im Kreis Viersen weiter.

Deutlich zugenommen hat die Zahl der Kontaktpersonen, für die das Kreisgesundheitsamt Quarantäne anordnete. Waren am Montag 500 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung, stieg ihre Zahl am Dienstag auf 600. Auch wenn sich die Gesundheitsminister der Länder am Montag auf Änderungen zur Quarantäne an Schulen und Kitas einigten, seien diese Regelungen noch nicht auf Landesebene umgesetzt, betonte eine Sprecherin des Kreises. „Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen muss sich aktuell an die bestehenden Vorgaben halten. Das bedeutet, dass sich Kontaktpersonen von infizierten Mitschülerinnen und Mitschülern nicht nach fünf Tagen aus der Quarantäne ,freitesten’ lassen können“, so die Sprecherin.