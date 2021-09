Corona-Pandemie : Nur noch ein Intensivbett im Kreis Viersen frei

Kreis Viersen Erneut ist im Kreis Viersen ein Mensch an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Sieben Covid-19-Patienten werden stationär in den Krankenhäusern im Kreis behandelt.

Im Kreis Viersen ist erneut ein Mensch an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Wie der Kreis am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 88-jährigen Mann aus Tönisvorst. Ob der Mann geimpft war, teilte der Kreis nicht mit. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen seit Beginn der Pandemie auf 311.

Sieben Covid-19-Patienten werden aktuell in den Krankenhäusern im Kreis Viersen stationär behandelt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation; keiner von ihnen wird beatmet. Laut Divi-Intensivregister war am Mittwoch nur noch eins der insgesamt 34 Intensivbetten nicht belegt.

Insgesamt 44 neue Infektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch. Aktuell gelten damit 375 Personen als infiziert, das sind 25 weniger als am Dienstag. Fünf Neuinfektionen wurden an Schulen und einer Kita registriert. Betroffen sind die Realschule Nettetal, die Remigiusschule in Viersen, die Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal, das Berufskolleg Viersen-Dülken und die Kita St. Johannes in Willich.