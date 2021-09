Trickbetrug in Moheim : „Wasserwerker“ bestehlen Seniorin

Monheim Opfer von Trickbetrügern ist am Mittwoch eine 79 Jahre alte Frau aus Monheim geworden. Die vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke erbeuten Schmuck und Bargeld.

(og) Opfer von Trickbetrügern ist am Mittwoch eine 79 Jahre alte Frau aus Monheim geworden. Die vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke erbeuten Schmuck und Bargeld. Laut Polizei haben die Täter gegen 15 Uhr an der Wohnungstür der 79-Jährigen geklingelt. Sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus an der Tannenstraße. Sie müssten aufgrund eines Lecks in der Wasserleitung die Anschlüsse kontrollieren, sagen sie. Die Frau solle im Badezimmer die Dusche aufdrehen, sie würden in der Küche den Wasserdruck prüfen. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen haben, bemerkt die Seniorin, dass Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro fehlt. Sie ruft die Polizei. Die erbittet Hinweise unter Tel. 02173 9594-6350.