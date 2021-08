Düsseldorf-Eller : Bewaffnete Räuber erbeuten 70 Stangen Zigaretten - Zeugen gesucht

Düsseldorf 70 Stangen Zigaretten und mehrere hundert Euro Bargeld haben bewaffnete Täter bei einem Überfall auf einen Kiosk in Düsseldorf-Eller erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk haben zwei bislang unbekannte Täter in Eller 70 Stangen Zigaretten und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Nach den beiden Männern wird gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei betrat am Montag (23.8.2021) gegen 18.50 Uhr ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter den Kiosk an der Gumbertstraße und forderte von der allein anwesenden Angestellten die Herausgabe von Zigaretten und Bargeld.

Anschließend verstaute er die Beute in mitgeführten Sporttaschen, die er draußen an einen Komplizen übergab. Beide Täter flüchteten dann möglicherweise in Richtung Gertrudisplatz.