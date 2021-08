Tat geschah am Donnerstag an der Augustastraße : „Falsche Polizisten“ erbeuten Geld und Schmuck von 87-Jähriger aus Dinslaken

Kriminelle geben sich als Polizisten aus, um ihre Opfer in Sicherheit zu wiegen. Sie haben es mit diesem Trick besonders auf ältere Leute abgesehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Dinslaken Auf Anweisung „falscher Polizisten“ hat eine Seniorin aus Dinslaken am Donnerstagvormittag Geld und Schmuck vor ihrer Wohnungstür platziert. Wer hat jemanden gesehen, der die Sachen abgeholt hat?

Eine 87-jährige Frau aus Dinslaken ist Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter nutzten die bekannte Masche der „falschen Polizisten“ und erbeuteten damit Schmuck und Bargeld.

Die Täter riefen die 87-Jährige zunächst am Mittwoch an, gaben sich als Polizisten aus und suggerierten, in der Nachbarschaft der Frau sei eingebrochen worden. Sie komme nun als nächstes Opfer in Betracht. Einen Tag später, am Donnerstag, forderten die angeblichen Polizisten die Seniorin auf, ihre Wertgegenstände vor die Tür ihrer Wohnung an der Augustastraße zu legen. Die Polizei wolle sie dann abholen und in Sicherheit bringen. Die Seniorin leistete der Aufforderung folge. Am Donnerstag gegen 10 Uhr vormittags legte sie die Sachen im Wert eines vierstelligen Euro-Betrages raus. Unbekannte holten sie ab.

Doch damit nicht genug: Am Donnerstagnachmittag wollten die Kriminellen die Seniorin auch noch dazu überreden, einen hohen Geldbetrag zu überweisen. Am Freitag ging die Frau zu ihrer Bank, um die Zahlung in Auftrag zu geben. Ein Bankangestellter in der Filiale nahm aber wahr, dass da etwas nicht stimmte. Er stoppte den Vorgang und bewahrte die Seniorin damit vor noch größerem Schaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am Donnerstagmorgen Personen an der Augustastraße aufgefallen sind, die als mögliche Abholer der Wertsachen infrage kommen. Sie appelliert außerdem an alle Bürger, niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde zu übergeben. Wer einen Anrufe dieser Art bekommt, sollte sich gar nicht erst auf Gespräch einlassen, sondern direkt selbst die Polizei rufen, am besten über die Notrufnummer 110. „Wichtig dabei: Die Nummer selbstständig ins Display eingeben und nicht die Nummer über das Telefonprotokoll zurückrufen“, warnt die Polizei. Die Betrüger könnten bei ihren Anrufen die Notrufnummer anzeigen lassen.