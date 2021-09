Aus Altersgründen : Leuther Kegelclub „Immer drauf“ hört mit dem Kegeln auf

Leuth Ein Kegelclub, in dem nicht gekegelt wird? Der Leuther Club „Immer drauf“ ist diesen mutigen Weg gegangen. Aus Altersgründen wird nicht mehr gekegelt, treffen will man sich aber weiter.

Nach 55 Jahren ist Schluss: Der Kegelclub „Immer drauf“ will mit dem Kegeln aufhören. Die Mitglieder fühlen sich nicht mehr fit genug dafür. Das älteste Mitglied ist 86 Jahre alt. Jetzt kamen sie zum „Ausstand“ in Haus Kother in Leuth zusammen. Dort wurde auch bei einem Frühschoppen beschlossen, einen Kegelclub zu gründen, erzählt Hans Willi Heinen, seit 41 Jahren Clubpräsident. Alle zwölf Mitglieder stammen aus Leuth, bis auf einen, der nach Köln gezogen ist, blieben auch alle in Leuth. Treffen will man sich auch weiterhin, dann aber ohne Kegeln, einfach nur so zum Gespräch.