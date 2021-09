Außergewöhnliche Aktion in Hinsbeck : Erste Treckerwallfahrt zum Erntedank nach Kevelaer

Nettetal Zum ersten Mal planen Andre Dahlke, Johannes Thodam und Gerd Lemkens eine Wallfahrt nach Kevelaer: Das Besondere sind die Gefährte, mit denen sie am 3. Oktober von Hinsbeck aus unterwegs sein werden. Noch werden weitere Mitfahrer gesucht.

(hb) Knatternd biegt der hellblaue Trecker von André Dahlke um die Ecke, fährt durch das offene Gartentor auf den Rasen in Hinsbeck, wo Dahlke ihn routiniert zwischen zwei weiteren Treckern einparkt. Mehr als 60 Jahre haben alle drei Gefährte mittlerweile auf dem Buckel, sie sind echte Oldtimer. Doch so wie Dahlke halten auch Johannes Thodam und Gerd Lemkens, denen die beiden anderen Trecker gehören, die Fahrzeuge liebevoll in Schuss. Und so haben sie auch keine Sorge, dass die Trecker schlapp machen, wenn sie sich am Sonntag, 3. Oktober, gemeinsam mit zahlreichen anderen Mitgliedern der Schlepperfreunde Hinsbeck auf den Weg nach Kevelaer machen.