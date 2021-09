Einsatz in Nettetal : Ehrung für die Schülerlotsen an drei Schulen

Schülerlotsen am Werner-Jaeger-Gymnasium in Lobberich. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal An allen drei weiterführenden Schulen in Nettetal sind Mädchen und Jungen ehrenamtlich als Schülerlotsen im Einsatz. Vertreter von Stadt und Polizei haben sie für diesen Einsatz geehrt.

(hb) In der vergangenen Woche standen die Schülerlotsen der Stadt Nettetal im Mittelpunkt. Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) sowie Marvin Magerstedt vom Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung statteten den drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet gemeinsam mit Polizeihauptkommissarin und Verkehrssicherheitsberaterin Daniela Michiels einen Besuch ab und dankten den Mädchen und Jungen für ihren täglichen Einsatz an den Lotsenstellen im Stadtgebiet. „Wir sind sehr froh, dass die Jugendlichen die kleinen Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer unterstützen und für einen sicheren Schulweg sorgen“, dankte Bürgermeister Küsters den Lotsen der Realschule, der Gesamtschule und des Werner-Jaeger-Gymnasiums. Die Mädchen und Jungen erhielten als Erinnerung eine Urkunde, zudem wird das ehrenamtliche Engagement auf dem Zeugnis vermerkt. Auch in diesem Jahr spendierte die Stadt wieder einen Zuschuss für einen Besuch in einem Freizeitpark.