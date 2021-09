17 neue Corona-Fälle : Zahl der Infizierten im Kreis Viersen weiter rückläufig

Drei Infektionen wurden an Schulen festgestellt. Foto: dpa/Matthias Bein

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist am Dienstag weiter zurückgegangen. Laut Kreisgesundheitsamt galten 177 Personen im Kreis Viersen als infiziert, am Vortag waren es 180. Das Amt registrierte 17 Neuinfektionen, darunter drei an Schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Betroffen sind die Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen am Standort Rahser, das Werner-Jaeger-Gymnasium in Nettetal und die Gemeinschaftsgrundschule Oedt in Grefrath. Keiner der Neuinfizierten ist 60 Jahre oder älter.

192 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, das sind sechs mehr als am Montag. Unverändert ist die Zahl der Covid-19-Patienten: Zwei werden aktuell in den Krankenhäusern im Kreis Viersen stationär stationär behandelt, davon keiner auf der Intensivstation Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sank von 35 am Montag auf 32 (Land NRW: 56).

Und so entwickelten sich die Infizierten-Zahlen in den Städten und Gemeinden des Kreises: Viersen: 54 (-4), Nettetal: 32 (+1), Brüggen: 15 (+/-0), Niederkrüchten: 7 (+/-0), Schwalmtal: 22 (+3), Kempen: 5 (+/-0), Willich: 23 (-6), Grefrath: 9 (+4), Tönisvorst: 10 (-1).

(mrö)