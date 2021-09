Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt weiter

Kreis Viersen Neun neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet das Kreisgesundheitsamt. Der Inzidenz-Wert sinkt laut Robert-Koch-Institut auf 31,2 auf 30,5. In NRW liegt der Wert bei 53,9.

(naf) Am Mittwoch hat das Kreisgesundheitsamt neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zwei der Neuinfizierten sind zwischen 60 und 69 Jahre alt, die übrigen Neuinfizierten gehören den Altersgruppen der 20- bis 49-Jährigen an. Aktuell gelten insgesamt 152 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 25 weniger als am Dienstag. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden wie am Vortag zwei Covid-19-Patienten stationär behandelt, keiner davon auf einer Intensivstation. Der Inzidenz-Wert sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts weiter, von 31,2 auf 30,5 (NRW-Wert: 53,9).