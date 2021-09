Klimaschutz in Nettetal : Wärmepumpe kommt aufs Dach

Nettetal-Schaag Neubauten werden oft mit Wärmepumpen beheizt. Die Baugesellschaft Nettetal setzt auf die klimaschonende Technik im Bestand. Beim Heizen des Seniorenwohnhauses in Schaag soll bald 50 Prozent weniger Kohlendioxid freigesetzt werden.

Auch schon vor der jüngst beschlossenen Klimaschutzoffensive ist die Wohnungsgesellschaft Nettetal klimafreundlich unterwegs. Aktuell rüstet sie das Wohn- und Geschäftshaus an der Kindter Straße 3 in Schaag um. Die vorhandene Ölheizung wurde ausgebaut und durch eine moderne Hybrid-Heizung ersetzt. So wird eine Wärmepumpenanlage aus zwei Pumpen im Keller installiert, aufs Dach kommen die Teile, die Luft ansaugen. In Spitzenbedarfszeichen springt ein modernes Gas-Brennwertgerät an. Diese moderne Heiztechnik spart rund 35 Prozent des fossilen Energieverbrauchs ein. Geschäftsführer Volker Ruiters: „Das bedeutet, dass wir künftig nur noch 130.000 kWh Energie benötigen und weniger CO 2 erzeugen. Zusätzlich wird mit Gas gegenüber Öl weniger CO 2 produziert, so dass wir von einem anschließenden Ausstoß in Höhe von jährlich 29 Tonnen CO 2 ausgehen. Das entspricht einer Einsparung von rund 50 Prozent.“