Ehrung der Stadtradel-Sieger : Xantens Radler sparen 19 Tonnen CO2 ein

In der Kategorie fahrradaktive Unternehmen hat die Firma Röchling Industrial den ersten Preis erzielt. Unter den 36 Mitarbeitern traten auch Christian Köster (v.l.), Hendrik Klein und Ralf van Holt in die Pedale. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Mit 37 Teams und 927 Teilnehmern sind in der Stadt Xanten beim diesjährigen Wettbewerb Stadtradeln so viele Menschen fürs Klima in den Fahrradsattel gestiegen wie noch nie zuvor. Jetzt wurden die aktivsten Gruppen geehrt.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Beim bundesweiten Mobilitätswettbewerb Stadtradeln sind in Xanten 37 gemeldete Teams mit 927 Radlern und Radlerinnen für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung in den Sattel gestiegen. Deutlich mehr als in den vergangenen fünf Jahren. Gemeinsam legten sie 122.307 Kilometer zurück und damit rund 40.000 Kilometer mehr als im Vorjahr.

Klimaschutzmanagerin Lisa Heider ist mit diesem Ergebnis sehr zufrieden: „Besonders erfreulich ist das wachsende Interesse an der Kampagne. Das zeigt, dass das Bewusstsein für den Klimaschutz auch in Bezug auf das eigene Verhalten im Alltag steigt.“ Doch auch unter den regelmäßigen Teilnehmern wurden neue Bestmarken aufgestellt. „Für viele Stadtradler und Stadtradlerinnen war die diesjährige Aktion ein Ansporn, noch mehr Strecken mit dem Fahrrad zu fahren“, so Heider. Pro Teilnehmer seien über den Zeitraum von drei Wochen durchschnittlich 132 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt worden.

Info Xanten liegt im Kreis Wesel auf Platz neun Ranking der Kommunen In der absoluten Kilometer-Auswertung auf Platz 1. im Kreis landete Wesel mit 350.932 Kilometern, gefolgt von Moers (309.116), Hamminkeln (211.537), Rheinberg (203.822), Voerde (195.534), Dinslaken (157.208), Neukirchen-Vluyn (141.473), Kamp-Lintfort (138.317), Xanten (122.307), Sonsbeck (116.842), Schermbeck (115.215), Alpen (62.782) und Hünxe (53.825). Relative Wertung Gemessen an der Einwohnerzahl gewann Sonsbeck mit 13,20 gefahrenen Kilometern pro Person deutlich.

Insgesamt haben die Radler rund 19 Tonnen Kohlendioxid eingespart – als Vergleichswert dient dabei die gleiche Kilometerleistung mit dem Auto. „Durch die vermiedenen CO 2 -Emissionen sind die ersten Gewinner die Umwelt, das Klima sowie alle Xantenerinnen und Xantener aufgrund geringerer Verkehrsbelastungen, weniger Abgase und weniger Lärm“, betont Heider.

Nichtsdestotrotz sollten bei einer feierlichen Siegerehrung am Freizeitzentrum Xanten auch die aktivsten Gruppen gewürdigt werden. Bürgermeister Thomas Görtz überreichte den Gewinnerinnen und Gewinner Urkunden und Preise.

Kitas und Grundschulen Bei den Kindertagesstätten erreichte der Pustekuchen-Kindergarten mit 3753 Kilometern (100 Euro) wie schon im Vorjahr den ersten Platz. Der zweitplatzierte Kindergarten Hoppetosse folgte mit 3422 Kilometern. Bei den Grundschulen siegte die Igelklasse 1b der Hagelkreuzgrundschule mit 2526 Kilometern (100 Euro), vor der Hasenklasse 2b, der Eichhörnchenklasse, der Delfinklasse und der Elefantenklasse 3b, ebenfalls von der Hagelkreuzgrundschule mit 1401 Kilometern (80 Euro), 1371 Kilometern (60 Euro), 1179 Kilometern (30 Euro) und 1108 Kilometern (30 Euro).

Weiterführende Schulen Bei den weiterführenden Schulen lag die Marienschule Xanten ganz vorne. Die ersten drei Plätze erreichten die Klasse 6c mit 4823 Kilometern (100 Euro), die Klasse 5c mit 3414 Kilometern (80 Euro) und die Klasse 8a mit 2541 Kilometern (60 Euro). Auch die Lehrkräfte der Xantener Schulen radelten in diesem Jahr eifrig mit. In einer Sonderkategorie wurde das Kollegium der Marienschule für 3760 erfahrene Kilometer und das Kollegium der Willi-Fährmann-Gesamtschule für 378 erfahrene Kilometer ausgezeichnet.

Vereine In der Kategorie „fahrradaktivster Verein“ siegte der Heimat- und Bürgerverein Marienbaum mit 9240 Kilometern (100 Euro), vor dem ADFC Xanten mit 7656 Kilometern (80 Euro) und dem Sportverein Viktoria Birten mit 5940 Kilometern (60 Euro).

Unternehmen In dieser Kategorie siegte – wie in den vergangenen Jahren – die Röchling Industrial Xanten GmbH mit 9839 Kilometern (100 Euro), gefolgt von der Sankt-Josef-Hospital GmbH mit 3569 Kilometern (80 Euro) und dem drittplatzierten Metallbau Geenen mit 1850 Kilometern (60 Euro). Die Rangfolge der siegreichen Unternehmen blieb zum Vorjahr unverändert.

Unter allen registrierten und aktiven Teilnehmern wurden zusätzlich 25 mal zwei Karten für das Xantener Strandbad verlost. Die Stadt Xanten dankt den Spendern und Unterstützern der Aktion, Freizeit Zentrum Xanten, Sparkasse am Niederrhein, Kompetenznetz Energie Kreis Wesel und Westenergie.

(beaw)