Kind in Nettetal verletzt: Fahrradfahrer überrollt Dreijährige und fährt weiter

Kind in Nettetal verletzt

Nettetal-Breyell Ein Radfahrer hat in Nettetal ein dreijähriges Mädchen überrollt und ist weitergefahren. Vorher sammelte er noch Fahrzeugteile von der Fahrbahn und lieferte sich einen Streit mit dem Vater des Kindes.

Die Polizei sucht nach einem Fahrradfahrer, der am Samstag ein dreijähriges Mädchen in Nettetal-Breyell überrollt haben soll. Gegen 17.10 Uhr war es in Höhe Beek 21 unterhalb der A61 zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mann und dem Mädchen gekommen.