Lobberich: Schützen unterstützen Palliativ-Station

Eine Spende von 520 Euro überreichten Bezirksbundesmeister Hans Puschmann und sein Stellvertreter Markus Thelen vom Schützen-Bezirksverband Nettetal-Grefrath dem Förderverein des Städtischen Krankenhauses Nettetal in Lobberich.

Das Geld der nun überreichten Spende stammt vom einem im November vergangenen Jahres veranstalteten Konzert in der katholischen Pfarrkirche St. Clemens in Kaldenkirchen. Mit dabei war damals die Gruppe Kölsch Katholisch. Am Ende der Veranstaltung sammelten die Schützen dann Spenden.