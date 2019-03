Eurobahn: RE13: Warnstreik verursacht Zugausfälle

Die Linie RE13 zwischen Venlo und Mönchengladbach war am Mittwochmorgen vom Warnstreik betroffen. Foto: Radermacher

Nettetal Wegen eines Warnstreiks sind am Mittwoch Züge der Linie RE13 zwischen Venlo und Mönchengladbach ausgefallen oder nur eine verkürzte Strecke gefahren. Laut Angaben einer Sprecherin des Eurobahn-Betreibers Keolis sei so kurzfristig kein Schienenersatzverkehr zu organisieren gewesen.

Betroffen davon waren auch die Haltestellen in Nettetal. Insgesamt haben laut der Sprecherin neun Triebfahrzeugführer am Warnstreik teilgenommen, die ersten legten die Arbeit gegen 7.45 Uhr nieder. Die Linie sei dadurch nicht komplett weggefallen, „es waren einzelne Zugleistungen“, sagte die Sprecherin. Die Auflistung liege jedoch noch nicht vor. „Seit 9 Uhr war die RE13 wieder stabil unterwegs“, so die Sprecherin.