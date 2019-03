Lobberich: „Charakterkopf“ in der Alten Kirche

Lobberich Hans-Martin Stier erzählte von der Seefahrt. Dazu unterhielt er mit Musik.

„Toll, dass es so voll ist“, entfuhr es Hans-Martin Stier in der Alten Kirche Lobberich. Der Kulturkreis der Wirtschaft hatte ihn zur Reihe „Charakterköpfe“ eingeladen. Zu denen ist Stier sicherlich zu zählen; er kann auf eine sehr individuelle Biographie zurückblicken. In den 1960er-Jahren war er sechs Jahre lang zur See gefahren, weil er Kapitän werden wollte. Das wurde er dann schließlich nicht, sondern erst Rockmusiker und später Schauspieler. Und heute verbindet er alles miteinander. Er erzählt von seinen Abenteuern bei der Seefahrt und singt englisch- und deutschsprachige Lieder.