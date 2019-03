Blaue Partei: Frauke Petry spricht — zwei Dutzend Zuhörer kommen

NETTETAL Im Birkenhof sprach die Vorsitzende der „Blauen Partei“ über die Unterschiede zur AfD.

Als sie im jüngsten Bundestagswahlkampf noch die Spitzenfrau der Alternative für Deutschland (AfD) war, füllte sie die Säle. Seit sie die AfD verlassen und die „Blaue Partei“ (BP) gegründet hat, scharen sich nur noch wenige Getreue um sie. So kamen nur gut zwei Dutzend Männer und Frauen zu einem Vortragsnachmittag in der Leuther Gaststätte „Birkenhof“, um zu hören, was bei den „Blauen“ anders ist als bei der AfD. In Nordrhein-Westfalen ist die BP nur in Nettetal und in Iserlohn in den Stadträten vertreten – durch Übertritte von der AfD. Auch die drei „Blauen Abgeordneten“ im NRW-Landtag gehörten früher der AfD an.