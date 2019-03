Freie Kursplätze : Tipps für die Osterferien

Am Nabu-Naturschutzhof können Mädchen und Jungen an einem Tag in den Osterferien mehr über das Leben um und im Teich erfahren. Foto: Franz-Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Ob backen, Fußball oder Naturforschung: Es gibt noch freie Plätze in Osterferien-Angeboten.

Zwei Wochen Osterferien – genug Zeit, um sich ohne weggefahrene Freunde, ohne Schule oder Kita zu langweilen. Oder etwa nicht? In Nettetal gibt es noch freie Plätze in unterschiedlichen Angeboten, etwa für Naturfreunde und Sportler.

Natur entdecken Der Naturschutzbund (Nabu) hat noch freie Plätze bei drei Osterferien-Aktionen, etwa „Nistkastenbau für Großeltern, Eltern und Kinder ab fünf Jahre“. Am Mittwoch, 17. April, von 10 bis 12 Uhr, können Nistkästen für Vögel angefertigt werden. Außerdem sind eine Vogelforscher-Tour auf dem Naturschutzhof und weitere Naturerlebnisspiele geplant. Kosten: 11,50 Euro, Nabu-Mitglieder zahlen acht Euro.

Info Hier können Sie freie Plätze buchen Natur Nabu-Naturschutzhof, Sassenfeld 200 in Nettetal. Anmeldung nur per E-Mail. Anzugeben sind Name, Alter, Telefon und Allergien. Adresse: freiwillige@nabu-krefeld-viersen.de. Wetterangepasste Kleidung und Verpflegung simd mitzubringen. Fußball in Schaag Infos online unter: www.ostern.sus-schaag.de. Anfragen bei Timo Tüffers unter der Rufnummer 0160 3333880. Klettern Anmeldung bei Eva Cappel, Ruf 02153 9570018. Kochen Kinderkochschule Casa Lilli, Breyell, Anmelden: www.casa-lilli.de; Ruf 0175 8888828.

Kostenfrei ist ebenfalls am Mittwoch, 14 bis 16 Uhr, eine weitere Veranstaltung für Kinder ab acht Jahre: „Rund um die tolle Knolle“. Ein Landwirt erklärt den Teilnehmern mehr über den Lieferanten von Stampfkartoffeln und Pommes frites.

Am Dienstag, 23. April, geht es von 14 bis 16 Uhr um das „Naturerlebnis Teich“. Eltern und Kinder ab vier Jahre können erfahren, wie spannend das Leben dort ist. Mit Keschern und Becherlupen wird eine Entdeckungstour zu den zahlreichen unterschiedlichen Teichbewohnern über und unter Wasser unternommen. Die Teilnahme kostet für Eltern mit einem bis zwei Kindern sechs Euro, für Nabu-Mitglieder ist sie kostenfrei.

Früh aufstehen müssen Vogelliebhaber am Donnerstag, 25. April. Um 9.30 Uhr beginnt das zweistündige Angebot „Naturerlebnis Feldlerche“. Jungen und Mädchen ab sechs Jahre können dann mehr über den Vogel des Jahres 2019 erfahren. Die Feldlerche bewohnt auch Wiesen und kann sich gut tarnen. Herauszufinden ist auch, wo sie ihr Nest baut. Die Teilnahmegebühr liegt bei 4,50 Euro; für Nabu-Mitglieder ist das Angebot kostenfrei.

Um die Feldlerche, Vogel des Jahres, geht es am Naturschutzhof. Foto: dpa/Manfred Delpho

Fußball In der Zeit von Mittwoch 24. bis Freitag, 26. April, gehört das Sportplatzgelände von Spiel und Sport Schaag den Kindern. Zum siebten Mal in Folge wird Fußball gespielt, jetzt unter dem Motto: „Road to Madrid – Wir spielen Champions-League“. Täglich von 10 bis 15 Uhr gibt es Aktionen rund um den Ball, der Höhepunkt ist ein Turnier. Die jungen Fußballer können sich dabei mit jedem Sieg, aber auch bei einer Niederlage in einer anderen Liga wiederfinden. Erst am Ende des dritten Tages wird es einen Sieger geben, der dann den Titel erzielt hat. Mitkicken können Jungen und Mädchen zwischen sechs und 14 Jahre. Die Teilnahme kostet pro Kind 49 Euro. Im Preis enthalten sind ein Starterpaket, eine warme Mahlzeit am Ort, Obst und Getränke. Alle Infos kann man online ersehen unter der Adresse www.ostern.sus-schaag.de. Anfragen beantwortet Timo Tüffers telefonisch unter 0160 3333880.

Gekickt wird bei Spiel und Sport Schaag. Foto: Siemes, Horst (hosi)

Klettern Das Jugendzentrum „Piet 8“, Wankumer Straße 8 in Hinsbeck, plant in der ersten Ferienwoche, am Dienstag, 16. April, 14.15 bis 17 Uhr, einen Ausflug zur Kletterhalle nach Viersen-Dülken. Teilnahme ab acht Jahre. Kosten: fünf Euro.