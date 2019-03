Vorläufiger Abschied von der Werner-Jaeger-Halle: Werner-Jaeger-Halle: Abschied mit Abba

Nettetal Nach 45 Jahren fiel der vorerst letzte Vorhang in Nettetals Stadttheater. Der Abend passte perfekt zum Spielort: Abbacoustica begeisterten die mehr als 250 Menschen mit Hits und weniger bekannten Liedern des Schweden-Quartetts.

Selbst diejenigen, die sich für Abba-Experten hielten, konnten an diesem Abend noch etwas Neues erfahren: Dass „Chiquitita“ ursprünglich „In the Arms of Rosalita“ heißen sollte. Oder dass Benny Anderson, der vor Abba erfolgreich solo gesungen hatte, nur einmal einen Abba-Titel sang, nämlich „Suzy hang around“. Der wurde ebenso mitreißend präsentiert wie andere kaum bekannte Titel: „One Man, one Woman“ oder „Man in the Middle“.

Nicht fehlen dagegen durfte die musikalische Verbeugung vor den großen Vorbildern, für die es viel Beifall gab. Zum Abschluss wurde die Liedzeile „Thank you for the Music for giving it to me“ aus „Thank you for the Music“ umgewandelt in „Thank Abba for the music for giving it to us“.