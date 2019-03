Jahreshauptversammlung: Feuerwehr freut sich aufs Jubiläum

Nettetal Bei der Jahreshauptversammlung wurden Ehrenamtler ausgezeichnet.

Ein gut gefüllter Saal, anerkennender Applaus, Musik. Am Samstag fand im Seerosensaal die traditionelle Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Nettetal statt. Dieses Jahr war es die 49., 2020 ist 50-jähriges Jubiläum.

Eingestimmt wurde der Saal durch eine kurze Vorführung der Kreisfeuerwehrkapelle, die später mehrfach für musikalische Untermalung sorgte, bevor Wehrführer Leo Thoenissen seine Kameraden begrüßte. Auch der neue Kreisbrandmeister Rainer Höckels stand im Mittelpunkt des Abends. Hinter ihm habe ein spannendes und intensives Jahr gelegen. Doch jetzt freue er sich, wieder in der eigenen Wehr zu sein.

Was plant die Wehr?

Unter anderem soll der Fahrzeugpark in Lobberich kontinuierlich erweitert und der Jugendfeuerwehr ein neues Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden.

Was waren die größten Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr Nettetal 539-mal gerufen. Der Anstieg an Einsatzstunden war oft dem Wetter geschuldet - Sturmtief Friederike und im Sommer große Trockenheit und damit vereinzelt Großbrände. Löschzüge aus Nettetal waren in Hinsbeck und in den Niederlanden im Einsatz.