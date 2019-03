Kultur-Abend: Drei Comedians treten beim Thelen-Benefiz-Abend auf

Herr Niels tritt bei „Comedy for benefit“ auf. Foto: Veranstalter. Foto: Verantalter/Veranstalter

Nettetal Am 11. April gibt es den zweiten Kultur-Abend, diesmal in Nettetal-Leuth.

Zum zweiten Mal findet im traditionsreichen Familienunternehmen Thelen eine große Benefiz-Veranstaltung in der Ausstellung statt. Nach dem Standort Düsseldorf ist nun das Stammhaus der Unternehmensgruppe in Nettetal-Leuth Treffpunkt: Mit Herrn Niels, Roberto Capitoni und Helmut Sanftenschneider werden am Donnerstag, 11. April, 19.30 Uhr, bekannte Comedians erwartet. Der Abend ist dem Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland gewidmet. Der Eintritt ist frei, um großzügige Spenden wird gebeten.