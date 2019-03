Kita-Mangel in Nettetal: Fünfte Kita in Kaldenkirchen am Trappistenweg

Fünfte Kita in Kaldenkirchen am Trappistenweg

In Kaldenkirchen fehlen Kita-Plätze. Deshalb plant die Stadt eine fünfte Einrichtung mit vier Gruppen am Trappistenweg. Foto: dpa/Monika Skolimowska

KALDENKIRCHEN Die Stadt Nettetal plant, bis Sommer 2020 eine Kita mit vier Gruppen im Norden von Kaldenkirchen zu errichten.

Der Stadtrat hat deshalb in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplanes Ka-277 „Am Trappistenweg“ beschlossen. Der Plan soll bald ausgelegt und in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden. Für diesen Standort am nordöstlichen Rand des Innenstadtbereichs sprachen auch die künftige Bauentwicklung an der Wasserstraße, an der Streyler Straße und am Juiser Feld. Zuvor waren unterschiedliche Grundstücke untersucht worden. Dabei spielten Faktoren wie die Lage im Stadtteil, die Erreichbarkeit, das Einzugsgebiet und die Verfügbarkeit eine Rolle.