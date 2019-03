Nettetal: DJK Leuth plant große Jubiläumsfeier

Vorsitzender Rainer Lutz (l.) überreicht Urkunden an Hermann-Josef Vitt (M.) und Jürgen Horst. FOTO: M. Meis. Foto: Manfred Meis

Ihr 100-jähriges Bestehen wollen die DJK-Sportfreunde Leuth am Wochenende 22./23. August 2020 mit einem „schönen Fest, passend für den Ort“ feiern, hat Vorsitzender Rainer Lutz bei der Jahreshauptversammlung mitgeteilt.

Es beginnt samstags auf dem Sportplatz am Dellerweg mit einem Spiel- und Sport-Nachmittag, in den die Dorfgemeinschaft eingebunden werden soll; Ausklang ist mit einem gemütlichen Dorfabend. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, es folgt ein Festbankett im Saal Dückers. Ein kleiner Ausschuss beschäftigt sich mit den Vorbereitungen. Das Fest soll ein Leuther Beitrag zur Nettetaler 50-Jahr-Feier sein.