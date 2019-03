Lobberich: WIN will Zebrastreifen an der Ludbach-Passage

WIN will Zebrastreifen an der Ludbach-Passage

Bruno Schmitz hat auf seinem Foto die betroffenen Stellen an der Ludbach-Passage in Lobberich mit roten Kreisen markiert. Foto: Bruno Schmitz

Lobberich Die Fraktion bemängelt, dass die Bordsteine abgesenkt seien, aber Markierungen für Fußgänger fehlen würden.

Fußgänger sollen an der Ludbach-Passage in Lobberich sicher über die Straße kommen, findet die Nettetaler WIN-Fraktion. In einem Antrag an die Stadtverwaltung fordert die Wählergemeinschaft darum an zwei Stellen Zebrastreifen – die dort eh geplant, bloß seit Jahren nicht umgesetzt seien, heißt es im Antrag.