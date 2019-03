Kaldenkirchen : Baustart an der Buschstraße

Die 14 neuen Mietwohnungen sollen schon im Mai 2020 bezugsfertig sein. Zum offiziellen Baubeginn kamen der scheidende Vorstandsvorsitzende Sven Karth (3.v.l.) und sein Nachfolger Volker Ruiters (2.v.l.). Foto: Joerg Knappe

Kaldenkirchen An der Buschstraße in Kaldenkirchen beginnen die Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus. Bauherr ist die Baugesellschaft Nettetal. Sie wird in dem Gebäude auch ihre neue Geschäftsstelle einrichten.

Von Joachim Burghardt

Die Bagger sind längst abgerückt, neben der Baugrube wartet der Baukran auf seinen Einsatz, die Bauarbeiten für das neue Projekt der Baugesellschaft Nettetal können beginnen: An der Buschstraße in Kaldenkirchen zwischen dem Restaurant Rustica und dem Rad- und Spazierweg auf der ehemaligen Bahntrasse, gegenüber dem Saunabad Finlantis, entsteht auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück ein Mehrfamilien- und Geschäftshaus mit 14 Mietwohnungen und der neuen Geschäftsstelle der Baugesellschaft. Am Montagnachmittag wurde das Vorhaben offiziell vorgestellt.

„Das ist für uns wohl das größte Bauprojekt der letzten 15, 20 Jahre, ein Investitionsvolumen von 5,3 Millionen Euro ist für unser Unternehmen ein stolzes Unterfangen“, erklärte Sven Karth. Der kaufmännische Vorstand der Baugesellschaft verwies auf eine weitere Besonderheit: In Sachen Ökologie und Klimaschutz beschreite man neue Wege, erstmals gebe es „eine komplette Flachdachbegrünung“, auf Stromfresser wie Klimaanlagen werde verzichtet, stattdessen setze man auf Jalousien und recycelbare Dämmung, beheizt werde über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Info Bewerbungsverfahren für Wohnungen läuft Kosten Die Kaltmieten für die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen sollen knapp acht Euro pro Quadratmeter betragen. Bewerbung bei der Baugesellschaft, Synagogenstraße 6 in Kaldenkirchen, Ruf 02157 897370.

Und das wird gebaut: Die barrierearmen Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen in dem überwiegend zweistöckigen Gebäudekomplex mit Aufzug werden zwischen 50 und über 80 Quadratmeter groß sein, je nach Lage mit Balkon, Terrasse oder Garten, dazu Kellerräume. Insgesamt umfasst die Wohnfläche rund 900 Quadratmeter, draußen wird es eine Spielfläche für Kinder geben. Vorgesehen sind 25 Stellplätze für Autos sowie zwei Stellplätze mit öffentlicher Elektro-Ladestation der Stadtwerke. Die Geschäftsstelle der Baugesellschaft umfasst eine Fläche von 500 Quadratmeter plus Archiv – 200 Quadratmeter mehr als im derzeitigen beengten Sitz in der Synagogenstraße, wo die sieben Mitarbeiter über drei Etagen verteilt sind.

Ruhiges Wohnen versprechen die Planer, obwohl rund ums benachbarte stark frequentierte Restaurant zu Stoßzeiten reger An- und Abfahrtverkehr herrscht. Zudem ist die Buschstraße viel befahren, liegen doch gegenüber Sportplatz, Schulzentrum, Schwimmbad mit Sauna sowie Busstation. Doch davon sollen die Mieter nichts bekommen, zum Restaurant hin liegt die neue Geschäftsstelle der Baugesellschaft, die meisten Wohnungen sind auf der vom Rustica abgewandten Seite des Gebäudes vorgesehen.

Die Bepflanzung drumherum sowie auf den Flachdächern, die „weit über die Vorgaben des Bebauungsplans hinausgeht“, so Karth, ist auch eine Ausgleichsmaßnahme, mussten doch „rund 40 große Bäume und etliches an Buschwerk“ seit Jahresbeginn dem Projekt weichen. Als weiteren Ausgleich für die Rodungsmaßnahmen nannte Karth die Bepflanzung von Obstbäumen am Mehrfamilienhaus der Baugesellschaft an der Steyler Straße.

Insgesamt sei dieser Wohnungsbau „wichtig und wohltuend für die angespannte Wohnungsmarktsituation in Kaldenkirchen“, hob Marcus Optendrenk hervor. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Baugesellschaft sah das Projekt als weiteren Schritt, dass das Unternehmen mit ähnlichen künftigen Projekten „wachsen kann“ und in den neuen Räumlichkeiten dann entsprechend Platz für mehr Personal habe. Die Baugesellschaft sei mit ihren Partnern gut aufgestellt, so habe man durch frühe Planung nahezu alle Gewerke für diesen Bau rechtzeitig vergeben können.