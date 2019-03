Kaldenkirchen : Nächstes Familientreffen des Lisges-Clans

Reinhold und Leni Heußen blättern im Fotoalbum. Wie weit der Stammbaum zurückreicht, wissen sie nicht. Foto: jobu. Foto: Joachim Burghardt

Kaldenkirchen Der Zusammenhalt bei den Angehörigen der alteingesessenen Kaldenkirchener Familie ist groß.

Alteingesessen und weltoffen geben sich die Angehörigen der Kaldenkirchener Familie Lisges: „Viele Verwandte wohnen gar nicht mehr hier, doch der Zusammenhalt ist bis heute sehr groß“, sagt Leni Heußen (71), deren Mutter eine geborene Lisges war. Als Beweis ergänzt ihr Mann Reinhold Heußen (78): „Zum nächsten Treffen der Cousinen und Cousins kommen mehr als 30 Angehörige.“

Lisges – der Name taucht häufig auf in Kaldenkirchener Annalen, auch als „Lisges vom Stapp“. Wie weit der Stammbaum zurückreiche, wisse sie nicht, sagt Leni Heußen, doch sie selbst habe noch Vertreter der Familie aus dem vorvorletzten Jahrhundert gekannt, ihre Urgroßeltern und Großeltern. „Von der Goldhochzeit meiner Großeltern 1964 gibt es ein Foto, da sind auch so manche der Cousinen und Vettern drauf, die jetzt wieder zusammenkommen“, sagt sie.

Die Familienfeiern seien immer sehr harmonisch abgelaufen, man habe sich gut verstanden, erinnert sich Reinhold Heußen. So habe man irgendwann überlegt, den Zusammenhalt zu fördern und regelmäßig Treffen für Cousinen und Cousins mit Ehepartnern zu organisieren – zum ersten Mal 1984 bei Heußen im Keller, seitdem alle paar Jahre.

Für die meisten des „Lisges-Clans“, wie Reinhold Heußen die Familie scherzhaft nennt, ist die Anfahrt nicht weit: „Sie wohnen hier und in Leuth, Schaag, Bracht, Niederkrüchten, Euskirchen und in Reuver in Holland, wo auch schon ein Treffen stattfand.“ Einen Lisges-Zweig hat es rund 700 Kilometer Richtung Osten verschlagen, nach Greifswald, wo es auch schon ein Treffen gab.

Bei den Zusammenkünften gehören meist Ausflüge und Besichtigungen zum Programm, dazu Vorträge und Gedichte. Von 49 bis 78 Jahre reiche die Alterspanne der Teilnehmer: „Ich bin sozusagen der Alterspräsident, bei der Begrüßung erwähne ich immer gleich zu Anfang, wer aus der Familie gestorben ist, auch das gehört dazu“, sagt Reinhold Heußen.