Viersen/Nettetal: Müllumlade: Standort Süchteln ist weiter im Rennen

Blick in die Müllumladestation, die das Unternehmen Reterra für die EGN in Viersen-Süchteln betreibt. RP-Archiv: Busch. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

KREIS VIERSEN Parallel zu Gesprächen mit der EGN betreibt der Kreis aber auch das Genehmigungsverfahren für einen Neubau in Nettetal.

Beim umstrittenen Bau eines „Wertstoff- und Logistikzentrums“ im Gewerbegebiet Nettetal-West fährt der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) zweigleisig. Er betreibt das Genehmigungsverfahren für die „Müllumladestelle“ auf der Grundlage der Kreistagsbeschlüsse weiter, parallel spricht er aber auch mit der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) über eine Weiternutzung der Müllumladestelle in Süchteln. Das hatte zunächst manchmal sehr lautstark die Bürgerinitiative „Venete – so nicht“ gefordert; dies hatte sich dann auch die Nettetaler Politik mehrheitlich zu eigen gemacht.

Hinzu kommt, dass der ABV mit einer eigenen Anlage im Rücken im Wettbewerb bessere Preise (und damit niedrigere Gebühren) erzielen möchte. Gegen den Wunsch des ABV, die Anlage in Süchteln zu kaufen oder langfristig zu pachten, sperrt sich die EGN. Kurios ist in diesem Zusammenhang ein Brief der EGN vom Januar 2018 an die Bürgerinitiative in Kaldenkirchen, aus dem in einer Bürgerversammlung zwar zitiert wurde, der aber nie veröffentlicht wurde und dessen Inhalt auch dem ABV nicht bekannt ist.