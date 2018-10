Märchen in drei Nettetaler Seniorenheimen

Nettetal In drei Einrichtungen sponsert der Kulturkreis der Wirtschaft im November Aufführungen des Niederrheintheaters.

Rind 150 Menschen in den Senioreneinrichtungen in Breyell, Lobberich und Kaldenkirchen können sich auf Märchentheater freien. Das Niederrheintheater zeigt dort ab 3. November „Der Fischer und seine Frau“ nach den Brüdern Grimm. „Für uns sind diese Auftritte stets beeindruckend“. sagt Michael Koenen, Regisseur am Niederrheintheater. Gerade Märchen würden die Bewohner berühren, oft kämen Erinnerungen an die Kindheit zutage. Gesponsert werden die drei Aufführungen, die nicht öffentlich zugänglich sind, vom Nettetaler Kulturkreis der Wirtschaft.