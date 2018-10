Nettetal Mit einer neuen Betrugsmasche wollte sich ein Duo in Nettetal Zutritt zu einer Wohnung verschaffen: Beide gaben sich als Abgesandte von Bürgermeister Christian Wagner (CDU) aus. Wagner ist empört, nennt das Vorgehen „perfide“.

Unter Vortäuschung falscher Tatsachen waren zwei junge Männer am vergangenen Donnerstag, 18. Oktober, gegen 11 Uhr in Breyell unterwegs. Dies teilte die Polizei mit. Beide wollten sich Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin an der Dohrstraße verschaffen. Dabei gaben sie sich als offizielle Abgesandte von Bürgermeister Christian Wagner aus. Sie erklärten der Frau, dass sie im Auftrag des Bürgermeisters älteren Mitbürgern Personenschutz anbieten würden. Zu diesem Zweck müssten sie mit der Dame ein Formular in ihrer Wohnung ausfüllen.

Doch die beiden Männer wollten nicht aufgeben. Am folgenden Tag kamen sie erneut nach Breyell – vermutlich auf der Suche nach anderen Opfern. Was sie nicht wissen konnten: Das Duo fiel der Seniorin erneut auf, als es erneut in der Wohnsiedlung an der Dohrstraße unterwegs war. Die Frau reagierte sofort: Als die beiden jungen Männer in einen schwarzen Mercedes mit Duisburger Kennzeichen stiegen, notierte sie sich das Nummernschild und gab auch diese Information an die Kreispolizei weiter.