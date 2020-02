Ehrenamt in Leuth : Acht Einsätze mehr als im Vorjahr

Leuth Der Löschzug Leuth ehrte seine besonders langjährigen Mitglieder.

Im Jahresrückblick ließ Markus Dellen, stellvertretender Löschzugführer, das Jahr noch einmal mit all seinen Fakten und Geschichten aufleben. Dabei ging der 26. Februar 2019 als einsatzreichster Tag in die Jahresstatistik ein: Am Vormittag wurde der Löschzug durch eine Brandmeldeanlage alarmiert. Am Abend ereignete sich ein Brand an der Straße „Am Rennplatz“, dort brannte auf einem Firmengelände eine Gitterbox mit Holzresten.