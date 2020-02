Winterbrauchtum in Nettetal-Leuth : Der erste Karnevalszug des Jahres

Winterbrauchtum in Nettetal-Leuth

In Leuth gab’s am Sonntag einen Karnevalsmarathon zum „6x11=66“-Jubiläum mit Messe, Kindersitzung, Zug und Schlussparty. Gefeiert wurde viel, vom Winde verweht wurde niemand.

Häufiger als sonst üblich gingen die Blicke der Leuther am Leuther Tulpensonntag gen Himmel. „Bleibt es trocken?“, war die Schicksalsfrage, denn die Karnevalsgesellschaft „Löther Rieser“ hatte zu ihrem närrischen „6x6=66“-Jahre-Jubiläum zum Umzug durch den Ort eingeladen. Es blieb trocken. Dass es hin und wieder stürmte, machte nichts, denn „die Leuther sind bodenständige Leute, denen macht so’n bisschen rauere Luft nichts aus“, hatte Pastor Benedikt Schnitzler festgestellt.

Begonnen hatte der Karnevalsmarathon um 9.30 Uhr mit einer stimmungsvollen Messe in St. Lambertus. Er setzte sich fort um 11.11 Uhr bei einer Kindersitzung mit viel Musik und Tanz im knubbelvollen Saal Dückers. Der Höhepunkt als Outdoor-Event war dann der Zug, der auf seinem Weg gar in eine (ausgeschilderte) Sackgasse geriet, aus der er auch wieder herauskam, denn die Absperrungen am erst zu 99 Prozent fertigen Petershof waren mit höchster behördlicher Genehmigung beiseite geräumt worden.