Kaldenkirchen : Der Modernisierer von Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Der Bürgerverein Kaldenkirchen lud zur Jubiläumssoirée „50 Jahre Nettetal“ ein. Im Mittelpunkt des Rückblickes auf die Entwicklung des Ortsteiles Kaldenkirchen stand der ehemalige Stadtdirektor Heinz Günter Karrenberg.

Kaum vorstellbar, was in den 1960er Jahren Alltag war: Durch die engen Innenstadtstraßen quälte sich der Schwerlastverkehr aus und in die Niederlande. Kaldenkirchen war Zollgrenzbezirk und stark am Güterverkehr mit dem Nachbarland beteiligt. Das war genau die Situation, die Heinz Günter Karrenberg erlebte, als er als junger Stadtdirektor in der Stadt Kaldenkirchen anfing.

Vorsitzende Elvire Kückemanns blickte auf 50 Jahre Nettetal und den Ortsteil Kaldenkirchen zurück. Nach dem Krieg herrschte in der Grenzregion bis in die 60er Jahre Stagnation. Kaldenkirchen war eine betuliche Kleinstadt, weit entfernt von Zukunftsperspektiven. Brunnengemeinschaften und ein Klo auf dem Hof waren die Regel. Die Vision einer modernen Stadt fehlte – bis Heinz Günter Karrenberg kam. 1963 wurde der erst 34-jährige Regierungsoberinspektor im Bundesinnenministerium einstimmig zum Stadtdirektor gewählt. Er trat am 1. Oktober 1963 seinen Dienst an und hat in den sechs Jahren bis zum Verlust der Selbständigkeit von Kaldenkirchen ungemein viel bewegt. Kückemanns nennt das einen Modernitätsschub. Karrenberg stellte die Stadt auf den Kopf – was manchem Politiker unbequem erschien. In den Jahren, als das Land die Zerstückelung in viele kleine, finanzschwache Kommunen zu Gunsten größerer Einheiten beenden wollte, favorisierte Karrenberg eine Zusammenlegung von Kaldenkirchen mit Bracht und Leuth. So hätte Kaldenkirchen die Führung behalten. Dass die neue Stadt Nettetal größer wurde und das Rathaus in Lobberich gebaut wurde, beschäftigt die Kaldenkirchener bis heute. Aus Kaldenkirchen wurde 4050 Nettetal 2. Zum Juniorpartner degradiert, so Kückemanns weiter, hätten sich alle benachteiligt gefühlt. Und es habe so manches konspirative Treffen in Kaldenkirchener Kneipen und Wohnzimmern gegeben. Aber es gab auch Rückschläge in der Erfolgsgeschichte Kaldenkirchens, etwa als 1993 durch den europäischen Binnenmarkt die Grenzen wegfielen und der Zollgrenzbezirk Kaldenkirchen seine Bedeutung verlor. Vorher stand der Güterbahnhof an zweiter Stelle in Deutschland.