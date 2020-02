Kaldenkirchen : Handtasche gewaltsam entrissen und geflüchtet

Kaldenkirchen In der Fußgängerzone von Kaldenkirchen wird eine 60-Jähriger Opfer eines Handtaschenräubers

(RP) Eine 60-jährige Frau aus Kaldenkirchen wurde am Freitag gegen 15.15 Uhr an der Kehrstraße Opfer eines Handtaschenraubes. In Höhe des Schuhhauses Allertz näherte sich ihr ein Mann und entriss ihr die umgehängte Handtasche gewaltsam. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, er hat dunkle Haare, war komplett dunkel gekleidet, mit blauer Mütze.