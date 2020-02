Kaldenkirchen : Baugesellschaft geht neue Wege

Die Häuser an der Gerberstraße 41 und 43 in Kaldenkirchen werden energetisch saniert. Foto: Baugesellschaft

Nettetal Beim Sanierungsprojekt Gerberstraße 41 und 43 setzt Vorstand Volker Ruiters auf eine neue Bauweise: Das geplante aufgesetzte Dachgeschoss wird komplett in Holz ausgebaut: Das dauert nur eine Woche, da die Teile vorgefertigt sind.

Außerhalb des Investitionsplanes hat die Baugesellschaft ein Sanierungsprojekt in Angriff genommen. Es geht um die Häuser Gerberstraße 41 und 43 in Kaldenkirchen. Von den acht Wohnungen dort stehen drei leer, eine weitere wurde gekündigt. Das nahm die Baugesellschaft zum Anlass, beide Häuser energetisch zu sanieren, die leeren Wohnungen zu modernisieren und ein Dachgeschoss aufzusetzen.

Der damalige Gemeinnützige Bauverein „Eigenheim” zu Kaldenkirchen wurde am 15. Juni 1896 als Genossenschaft gegründet und bestand bis 1917. Die Gemeinnützige Baugesellschaft wurde am 25. April 1924 in Form einer AG neu gegründet. Größter Aktionär mit 80,19 Prozent ist die Stadt Nettetal.

Die Häuser wurden 1958 gebaut, um Vertriebene und danach Spätaussiedler aufzunehmen. Die 3-Zimmer-Wohnungen von 60 Quadratmetern seien heute nicht mehr vermietbar, so Vorstand Volker Ruiters. Auch energetisch sei viel zu tun. Erst mit Kohleöfen geheizt, dann mit Gasetagenheizungen aus den 1970er Jahren, sollen die Häuser eine Hybrid-Heizung erhalten, eine Mischung aus Wärmepumpe und Gasheizung. Die klitzekleine Kochnische wird einem barrierefreien Bad zugeschlagen. An der Gebäuderückseite werden Balkone vorgesetzt. Allein Balkone gehörten heute zu einem besseren Standard. Die Baugesellschaft hat schon bei mehreren Bestandsbauten Balkone vorgesetzt. Auch die 45 Jahre alten Fenster werden ausgetauscht, das Treppenhaus wird saniert.

Der Clou ist aber der Ausbau des Dachgeschosses mit vier Wohnungen zu je 55 Quadratmetern. Insgesamt betragen die Baukosten 1,35 Million Euro. Das Ziel war es, zügig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die neue Bauweise in Holz ermöglicht es, ein komplett neues Dachgeschoss in nur einer Woche Bauzeit zu errichten. Möglich ist dieses Tempo durch vorgefertigte Bauteile.

Das bisherige Satteldach und der obere Giebel werden zuerst abgetragen. Dann werden die Wände um 1,10 Meter aus Holz hochgezogen und darauf ein neues Dach aufgesetzt. Alles komplett aus Holz. Die vorgefertigten Teile kann man ganz schnell einbauen und so das Dach wieder schließen. Das Holz ist vom Gewicht her leichter als Gestein und damit besser für die Statik. Das Projekt ist zwar nicht nach C2C-Maßstäben geplant, weil sich im Wohnungsbau wiederverwertbare Standardmaße nur schwer verwenden lassen. Aber Holz ist natürlich ein nachwachsender Rohstoff.

Die Baugesellschaft hat an der Buschstraße gegenüber der Saunalandschaft Finlantis Gebäude mit 14 neuen Wohnungen errichtet. Alle sind bereits vermietet. Die Baugesellschaft wird dort selber neue größere Büroräume beziehen. Der Umzugstermin steht bereits fest: Es ist der 27. Mai, der Mittwoch vor Pfingsten. Am Dienstag, 2. Juni, ist die Baugesellschaft für Kunden an der Buschstraße 5 erreichbar. Das alte Gebäude an der Synagogenstraße soll verkauft werden. Als Vorbereitung auf den Umzug werden bereits die Archivbestände in Umzugskartons verpackt. Vom neuen Standort am Schulzentrum wird die Baugesellschaft dann einen Bestand von 985 eigenen Wohnungen und 1300 verwalteten (städtische oder private Immobilien) betreuen.