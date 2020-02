Matthias Kaenders führt weiter Löschzug Twisteden

Der Löschzug Twisteden der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kevelaer hat auf seiner Jahreshauptversammlung Bilanz gezogen. So kam man zu dem Ergebnis, dass sich in Twisteden im Jahr 2019 glücklicherweise keine größeren Einsätze oder Schäden ereigneten, die Anzahl der geleisteten Stunden jedoch deutlich gestiegen sei.

Die Bilanz des Löschzuges Twisteden beläuft sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 26 Alarmierungen. Die Anzahl der geleisteten Einsatz- und Übungsstunden stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 1000 Stunden auf eine Gesamtzahl von 2603 Stunden an. Weitere unzählige Stunden fielen für Verwaltungsarbeiten, Aus- und Weiterbildungen sowie ehrenamtliche Arbeiten am und im Gerätehaus an.