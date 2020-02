Nettetal : Wählergemeinschaft will „Nettetal zukunftsfähig machen“

Nach der Klausurtagung will „Wir in Nettetal“ die Themen in Arbeitsgruppen weiter vertiefen. Auch ein grünes und ein CDU-Ratsmitglied machten bei der Klausur mit.

(hb) Am Samstag fand die Klausurtagung der Wählergemeinschaft (WG) „Wir In Nettetal“ (WIN) zum Kommunalwahlprogramm 2020 im „Waldgasthaus Galgenvenn“ in Kaldenkirchen statt. „Wir wollen mit frischem Wind die Nettetaler Zukunft gestalten“, sagte der WG-Vorsitzende Hajo Siemes zu Beginn der Veranstaltung. Einen Tag lang wurden die Schwerpunkte für die politische Arbeit der kommenden Herausforderungen in Nettetal herausgearbeitet. Herausgekommen sind 24 Seiten mit Vorschlägen, die Siemes jetzt erst einmal strukturieren will. Zur Klausur waren 21 Teilnehmer erschienen, fast alle alte und neue Mitglieder der Wählergemeinschaft. Eingeladen war auch Franz-Heinrich Harmes von der Initiative Bürgerbegehren, der kein Mitglied ist. Überraschend nahm auch ein grünes Ratsmitglied teil. Eine CDU-Ratsfrau hatte sich vorher angekündigt.

Wie es in einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft hieß, ging es am Samstag darum, die bestmöglichen zukunftsfähigen Lösungsansätze im Sinne der Bürger zu finden. Für alle Beteiligten war es erfreulich, das „viele zugeleitete gute Vorschläge und Anregungen von Nettetaler Bürgerinnen und Bürgern aufgegriffen und in das Kommunalwahlprogramm aufgenommen werden konnten“, so Andreas Zorn, WIN-Ratsmitglied. Die Bürgerinteressen stünden im Mittelpunkt des Selbstverständnisses der Wählergemeinschaft.