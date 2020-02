Breyell : Elfjähriger angefahren und leicht verletzt

Breyell Ein elfjähriger Junge lief am Lambertimarkt zur Bushaltestelle über die Straße und wurde dabei angefahren.

(RP) Ein elfjähriger Junge wurde in Breyell von einem Kleinlaster angefahren und stürzte. Leicht verletzt kam er in ein Krankenhaus. Am Freitag um 13.55 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Kleinlaster am Lambertimarkt in Richtung Felderend. Der 11-jährige Junge aus Kaldenkirchen überquerte die Straße, um die gegenüberliegende Bushaltestelle zu erreichen.