Feuerwehr in Nettetal : Zahl der Einsätze in 2019 leicht zurückgegangen

Zahl der Einsätze in 2019 leicht zurückgegangen

Feuerwehr in Nettetal

Thomas Edelmann und Jens Pfeil-Schneider führen weiterhin den Löschzug Hinsbeck der Feuerwehr.

Geschäftsführer Thomas Harmes berichtete über das Feuerwehrjahr 2019 in einer multimedialen Präsentation. Dabei stellte er heraus, dass es im Vergleich zum Jahr 2018 ein ruhigeres Jahr war. Die Einsatzzahl war rückläufig und verringerte sich um elf auf 59. Trotz der zurückgegangenen Einsatzzahlen spiegelt die Bandbreite der Einsatztätigkeiten vom Verkehrsunfall bis hin zu technischen Hilfeleistungen alle Aufgaben wider, mit denen Hinsbecks Wehrangehörige immer und zu jeder Zeit fertig wurden. Die Einsätze begannen in der Neujahrsnacht 2019 und endeten mit dem letzten Einsatz am Nachmittag des Silvestertages.