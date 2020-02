Lobberich : Die Kirche soll Priesterweihe auch Frauen ermöglichen

Nettetal Es wehte ein Hauch von Kirchentag durch die Alte Kirche in Lobberich.

Stefan Jürgens las nur ganz wenig aus seinem Buch, dafür trat er mit dem zahlreichen Publikum in der Alten Kirche in einen Dialog. Und zur Unterbrechung sang er zum Keyboard eigene Lieder, wie etwa das an seine beste Freundin – die sich schnell als Ecclesia herausstellt. Und bei der Kirche in Deutschland wie weltweit ist für ihn der Lack ab. Die Basis revoltiere, die Leitung flüchte sich in Spiritualität. Viele Würdenträger lebten den Klerikalismus des 19. Jahrhunderts weiter.