Unfall in Nettetal : Auto überschlägt sich – 19-Jähriger schwer verletzt

Der Wagen des Hinsbeckers überschlug sich. Foto: Jungmann, Günter (gju)

Nettetal Bei einem Unfall in Nettetal ist ein 19-Jähriger aus Nettetal-Hinsbeck am Samstag schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer (45) aus Nettetal-Lobberich um 14 Uhr über die B509 aus Richtung Hinsbeck in Richtung Autobahn.

Als er nach links in die Dornbuscher Straße abbiegen wollte, achtete er nicht auf den 19-jährigen Autofahrer, der über die B509 in Richtung Hinsbeck fuhr. Die Autos stießen zusammen. Dabei prallte der Wagen des 19-Jährigen gegen einen Ampelmast, überschlug sich und kam im Graben zum Stillstand. Der Hinsbecker wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Mädchen (12), das bei dem 45-Jährigen im Auto saß, wurde leicht verletzt.

(RP)