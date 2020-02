Tipp der Woche : Ein Spaziergang durch den Schwingbodenpark

Grefrath Einen Ausflug machen ohne Eintrittsgelder und doch mit jeder Menge Spaß für die ganze Familie — der rund 73.000 Quadratmeter große Schwingbodenpark in Grefrath macht’s möglich.

Ein schöner Anblick, aber der zentrumsnah gelegene Park bietet noch viel mehr. Kinderaugen strahlen spätestens beim Anblick der vielschichtigen Spiellandschaften. Die Mutigen können eine mehrere Meter lange Strecke mit der Seilbahn zurücklegen oder an dem ausgefallenen Kletterturm ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bewegung und Spaß bietet das große Klettergerüst mit seinen Türmen, Wackelbrücken, Rutschen und der Kletterwand. Wer nicht so hoch hinauswill, kann die direkt über dem Boden verlaufende Wackelbrücke nehmen, und die Rutsche am Erdhügel ist den nicht so kletterfreudigen und den jüngeren Besuchern sicher sympathischer. Wobei der Erdhügel aber noch viel interessanter ist. Hier gibt es nämlich auch einen Tunnel, und eine der beiden Sprechblumen lädt zur Kommunikation ein. Das Gegenstück befindet sich am Bug des Holzschiffes mit Mastkorb, den es per Seilwand zu erobern gilt.