Nettetal : Sozialbetrug: Ehemalige Arbeiterinnen sagten aus

Der Prozess am Landgericht Krefeld wird am 19. Februar, 9.30 Uhr, fortgesetzt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nettetal/Krefeld Im Prozess vor dem Landgericht Krefeld geht es um Sozialversicherungsbeträge von 720.000 Euro.

Das Krefelder Landgericht, 4. Große Strafkammer, setzte jetzt den Prozess gegen fünf rumänische oder mazedonische Staatsangehörige im Alter zwischen 36 und 64 Jahren aus Nettetal fort. Konkret wird den beiden Männern und den drei Frauen das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt oder Beihilfe hierzu in mehreren Fällen vorgeworfen. Eine 36-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann sollen in der Zeit von Mai 2011 bis Oktober 2014 in Nettetal zwei Gesellschaften geführt haben, in der Kleidung aufgearbeitet wurde.