In Nettetal : Klassik-Konzert auf Schloss Kirckenbeck in Hinsbeck

Nettetal Der Kulturkreis der Wirtschaft präsentiert am 14. August im Hof von Schloss Krickenbeck das Orchester der deutschen Kammerakademie Neuss.

(RP) Der Kulturkreis der Wirtschaft (KdW) in Nettetal präsentiert am Sonntag, 14. August, im Hof von Schloss Krickenbeck das Orchester der deutschen Kammerakademie Neuss unter der Leitung von Chefdirigent Christoph Koncz. Auf dem Programm steht ein Konzert mit Klassikern von Mozart, Dvorák und Tschaikowsky. „Wir wollen an die großen Schlosshofkonzerte von vor 2019 anknüpfen, als die Besucher zu wahren Begeisterungsstürmen hingerissen wurden“, sagt KdW-Vorsitzender Reinhard Klumpen. Der Eintrittspreis beträgt 30 Euro. Karten im Vorverkauf sind unter www.kdw-nettetal.de und per Telefon 0157 37867363 oder per E-Mail an mb@kdw-nettetal.de erhältlich. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Einlass (nur kleines Seitentor des Krickenbecker Schlosses) ist bereits um 15 Uhr geöffnet, sodass sich die Gäste im Schlosshof mit einem Getränk auf den Nachmittag einstimmen können. Parkgelegenheiten gibt es nur auf dem Parkplatz an der Biologischen Station Nettetal, der rund 400 Meter vom Eingang entfernt liegt. Vom Parkplatz wird gegen 14.45 Uhr ein kostenloser Shuttlebus-Service zum Schloss angeboten. Gegen 18 Uhr startet der Rück-Transfer zum Parkplatz.