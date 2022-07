Radtour über 41 Kilometer : Von Nettetal nach Grefrath und zurück

Grefrath/Nettetal Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club bietet am Sonntag eine geführte Radtour an. Es geht zur Dorenburg. Insgesamt sind 41 Kilometer zu radeln.

Geführte Radtour Der Allgemeine Deutsche Fahrradklub (ADFC) Krefeld-Viersen bietet am Sonntag, 31. Juli, eine geführte Fahrradtour dieser Strecke an. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz am Infozentrum Krickenbecker Seen, Krickenbecker Allee 36 in Nettetal-Hombergen. Der ADFC weist darauf hin, dass das Mitführen eines Mundschutzes zur Teilnahme an der Radtour zwingend erforderlich ist. Des Weiteren sind die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 15 km/h.

Der Rundweg startet am Parkplatz am Infozentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen, Krickenbecker Allee 36 in Hinsbeck-Hombergen. Der Weg verläuft zunächst in Richtung Nordwesten zum Knotenpunkt (KP) 2. Die Radelnden fahren auf zum Teil unbefestigten Wegen über den KP 6 im Landschaftsschutzgebiet Venloer Heide und erreichen dann den KP 3 in Leuth. Auf ruhigen Wirtschaftswegen geht es an den Feldern vorbei über KP 61 zum KP 62 im Zentrum von Kaldenkirchen. Hinter KP 14 in Breyell führt die Tour vorbei am Lambertiturm: Der ehemalige Kirchturm ist das älteste Bauwerk Breyells und der Mittelpunkt des Ortes. Um den Erhalt des alten Kirchturms kümmert sich ein rühriger Förderverein, die Stadt Nettetal bietet an einigen Tagen im Jahr dort standesamtliche Trauungen an.