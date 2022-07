Klassik-Reihe im Kloster Langwaden : Stadt und Mönche setzen Konzert-Kooperation fort

Grevenbroich Gute Nachricht für Klassik-Fans: Die Stadt hält auch im nächsten Jahr an ihrer musikalischen Kooperation mit den Zisterzienser-Mönchen aus Langwaden fest. Für die Reihe „Konzerte im Kloster“ sind bereits renommierte Musiker mit internationaler Erfahrung verpflichtet worden.

Anna Khomichko wird am 19. März im Kloster erwartet: Bach, Clementi und Mozart beinhaltet das Programm der Pianistin. Einen Vorgeschmack können sich Interessierte bereits auf YouTube und Instagram holen: Regelmäßig veröffentlicht Khimichko hochwertige Videos über die Online-Medien. Die junge Pianistin Nini Funke folgt am 22. Oktober mit Werken von Schubert, Brahms, Schumann und Grieg.

Hachidai Saito und Tommaso Graiff kommen am 12. November mit einem Konzert für Violine und Klavier in den Stefansaal. Mozart, Beethoven, Dvorak und Mendelssohn-Bartholdy stehen auf dem Programm des Duos. Den Abschluss der Reihe gestalten Hanneke Rouw (Cello) und Eke Simons (Klavier) mit Werken von Grieg und Brahms. Eke Simons tritt als Solistin und Kammermusikerin in ganz Europa auf, ihre Konzerte werden regelmäßig vom niederländischen Fernsehen und Radio übertragen.

Hochkarätig besetzt ist auch die aktuell laufende Reihe „Konzerte im Kloster“. Nach der Sommerpause geht es im Herbst weiter: Am 16. Oktober wird der Pianist Kotaro Fukuma in Langwaden auftreten, am 6. November folgt das Duo Lena Kravets und Tobias Kassung mit einem Konzert für Violoncello und Gitarre. Den Abschluss gestaltet die Pianistin Mari Kodama am 4. Dezember.