Strukturwandel in Grevenbroich : Grüne wollen Pilotanlage für Agri-Fotovoltaik

Grevenbroich Unten ackern, oben Solarstrom gewinnen. Das ist – grob umrissen – das Prinzip von Agri-Fotovoltaik. Die Grünen haben die Stadtbetriebe aufgefordert, eine Fläche in Grevenbroich ausfindig zu machen, auf der eine Pilotanlage errichtet werden kann.

Der Zweckverband „Landfolge Garzweiler“, dem Grevenbroich im Januar 2023 beitreten soll, plant im Rahmen seines Projekts „Innovationspark Erneuerbare Energien“ bereits den Einsatz von Agri-Fotovoltaik-Anlagen. Abstände von 40 Metern zwischen mehreren vertikal ausgerichteten Solarmodul-Reihen sollen am Stadtrand auf bis zu 100 Hektar großen Flächen ausreichend Platz für den Ackerbau mit Traktoren und anderen Maschinen bieten. „Eine solche Demonstrationsfläche wäre in ihrer Größe bislang weltweit einmalig“, sagt Volker Mielchen, Geschäftsführer des Zweckverbandes.

„Wir wollen mit einem konkreten Agri-Fotovoltaik-Projekt direkt in den Zweckverband einsteigen“, meint Peter Gehrmann. Die Stadtbetriebe sind damit beauftragt worden, eine kommunale oder private Fläche zu ermitteln, auf der ein Stelzen-Kraftwerk in kleinerem Maßstab realisiert werden kann. „Wir denken zunächst an eine Pilotanlage, die Landwirten die Funktionsweise von Agri-FV demonstriert“, sagt Gehrmann. Die Grünen haben angeregt, in dieser Sache eine Kooperation mit dem Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung der Bergischen Universität Wuppertal zu prüfen, „um eine wissenschaftliche Begleitung dieses Projekts sicherzustellen“. Auch eine Einbindung von RWE sei wünschenswert. Zudem sollen die Stadtbetriebe ermitteln, ob es Fördermittel gibt.