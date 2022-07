Kultur am Montag in Wülfrath : Eine Liebeserklärung an den Ruhrpott

Kabarettist Kai Magnus Sting gastiert am Montag im Wülfrather WIR-Haus mit seinem Programm. Foto: Guido Schroeder Fotografie

Wülfrath Die Reihe „Kultur am Montag“ geht in die nächste Runde. Kabarettist Kai Magnus Sting gastiert am 1. August mit Programm „Hömma, so isset!“ im WIR-Haus.

Die ersten Veranstaltungen zur neuen Reihe „Kultur am Montag“ im WIR-Haus hat gezeigt: Die Menschen haben wieder Lust auf Konzerte und kulturelle Events. Sowohl zum Eröffnungskonzert mit dem Dynamischen Duo, als auch bei French Connection oder auch bei der „Grande Dame des Akkordeons“, Lydie Auvray, konnte sich der Verein Wülfrather Ideen Räume (WIR) über einen mehr als gut gefüllten Veranstaltungsraum freuen. Der Feldversuch zeigt: Auch zum Wochenstart kann Kultur begeistern und interessiert die Menschen. Die Abwechslung ist den Initiatoren also gelungen.

Nach einer kleinen Sommerpause im Juli geht das Programm nun am kommenden Montag, 1. August, weiter. Dieses Mal erwartet die Gäste allerdings keine Musik, sondern Kabarett vom Feinsten. Denn Kai Magnus Sting gastiert im WIR-Haus. Der Duisburger Kleinkünstler ist aus Radio und Fernsehen bekannt. In alle seine Programme bringt Kai Magnus Sting den herben aber herzlichen Charme des Ruhrgebietes ein, der den Wülfratherinnen und Wülfrathern schon allein aufgrund der geografischen Nähe zum „Pott“ nicht ganz unbekannt sein dürfte. Er erklärt anhand urkomischer Geschichten und in der unnachahmlichen Ruhrpottsprache, im sogenannten „Ruhrhochdeutsch“, wie der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt. Wie begrüßt man sich hier, wie verabschiedet man sich und vor allen Dingen: was passiert dazwischen?!

In die Kalkstadt bringt er sein Programm „Hömma, so isset!“ mit. Das Ganze führt von der guten Vase von Tante Ingeborg über Grammatikverschränkungen in der siebten Person hin zum Klassiker, der A-40-Odyssee. Und natürlich sind Tante Frieda und Omma mit dabei, die in ihrer unverwechselbaren Art (und in der Kittelschürze) das große Ganze mit viel Tamtam auf Handtaschenformat runterbrechen. Die Besucher erwartet also eine Liebeserklärung an die Sprache des Ruhrgebiets, an deren Philosophie und an die Menschen, die dort leben. Wer könnte über all das besser erzählen als Kai Magnus Sting, Kenner und Freund des Potts, der in witzigen und geistreichen Erklärungen und Abschweifungen die Menschen und ihre Geschichten in den Arm nimmt.