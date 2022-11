Konzerte und Comedy in Bochum Das müssen Sie zum Zeltfestival Ruhr 2023 wissen

Bochum · Nach zwei Jahren Corona-Pause feierten 2022 rund 140.000 Besucher das Comeback des Zeltfestival Ruhr. Im Spätsommer 2023 findet das Festival zum 14. Mal direkt am Kemnader See in Bochum statt. Ein Überblick.

22.11.2022, 11:50 Uhr

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum am Abend (Archivfoto). Foto: Lutz Leitmann

Wann findet das Zeltfestival Ruhr 2023 statt? Das Zeltfestival Ruhr findet vom 18. August bis zum 3. September 2023 statt. Wo findet das Zeltfestival Ruhr statt? Das Zeltfestival Ruhr wird am Kemnader See in Bochum veranstaltet. Wie wird das Line-up beim Zeltfestival Ruhr 2023 sein? Für 2023 hat der Veranstalter bereits einige Acts bestätigt. So werden unter anderem Nico Santos, Alvaro Soler, Clueso, die Sportfreunde Stiller, Bosse, Torsten Sträter und Volker Rosin dabei sein. Welche Musiker, Bands wurden bestätigt und wann treten sie beim Zeltfestival Ruhr 2023 auf? 18.08. Sportfreunde Stiller

23.08. Nico Santos

23.08. Mando Diao

24.08. Bosse

27.08. Element Of Crime

30.08. Alvaro Soler

01.09. Clueso

02.09. Roy Bianco und die Abbrunzati Boys Welche Komiker und Autoren wurden bestätigt und wann treten sie beim Zeltfestival Ruhr 2023 auf? 20.08. Gerburg Jahnke

21.08. Torsten Sträter

22.08. Torsten Sträter (Zusatzshow)

02.09. Volker Rosin

03.09. Volker Rosin Zusatzshow Was bietet das Zeltfestival Ruhr sonst noch? Auch in diesem Jahr gibt es den traditionellen Kunsthandwerkermarkt, der seit 2008 fester Bestandteil des Areals ist. Internationale Künstler und Kunsthandwerker präsentieren dort ihr Sortiment. Gibt es Programm für Kinder? Ja, neben rund 35 Abendveranstaltungen und dem Rahmenprogramm wird es auch verschiedene Kindervorstellungen geben. Ist der Besuch des Geländes gratis? Der Tageseintritt für das gesamte Außenareal einschließlich des Marktes der Möglichkeiten, der Gastronomie und der Angebote auf der Piazza- und Piazettabühne beträgt fünf Euro pro Person. Wer die ZfR-Card für 15 Euro kauft, erhält den gesamten Festivalzeitraum über freien Eintritt auf dem Außenareal. Kinder bis einschließlich elf Jahre haben freien Eintritt. Diese Preise orientieren sich an dem Vorjahr und werden laut Veranstalter eventuell noch Anpassungen unterliegen. Bei den Konzerten und Shows variieren die Preise je nach Künstler. Hier müssen die Tickets separat gebucht werden. Wo gibt es Tickets für das Zeltfestival Ruhr 2023? Die Tickets für das Außenareal können vor Ort erworben werden. Tickets für Konzerte und Shows gibt es an allen Vorverkaufsstellen, unter der Tickethotline 0180 50042 22 oder online auf der Veranstalterseite. Einige der Veranstaltungen sind allerdings bereits ausverkauft. Mit einer Konzertkarte können Besucher am Tag der Veranstaltung das gesamte Außenareal kostenlos nutzen.

(mba/hf)