NEW-Musiksommer in Hochneukirch : Wieder Musik-Events im Schmölderpark

Hochneukirch Die bekannte Coverband „Booster“ gastiert am Samstag, 6. August beim NEW-Musiksommer im Schmölderpark. Bereits am 31. Juli spielt die Irish-Folk-Band „Seisiún“ bei „Musik im Park“.

(NGZ) Als „tolle Konzert-Location“ bezeichnet Harald Zillikens den Schmölderpark, und seine Begeisterung wird deutlich, wenn es um „Booster“ geht – die Band, die am 6. August dort auf der Bühne stehen wird. „,Booster‘ wollte ich seit langem in Hochneukirch haben. Sie ist schon etwas Besonderes, das sind für mich die ,Bläck Fööss‘ von Mönchengladbach“, macht Zillikens Werbung für das Open-Air-Konzert im Rahmen des NEW-Musiksommers. Das Unternehmen sponsert das Konzert, „sonst könnten wir das finanziell nicht stemmen“, so der Bürgermeister. Eigentlich sei ,Booster‘ schon 2020 beim NEW-Musiksommer in Hochneukirch geplant gewesen, doch dann sorgte Corona für eine zweijährige Zwangspause. Nun soll es endlich klappen. Mit rund 1000 Besuchern wird gerechnet.

Im Jahr 2015 hatte der Bürgermeister die Reihe „Musik im Park“ initiiert, ein Jahr zuvor war der Schmölderpark neu gestaltet worden. „Andere Städte wollen angesichts heißer Sommer schattige Grünlagen schaffen, in Hochneukirch haben wie sie bereits“. 2019 war erstmals der NEW-Musiksommer, den es auch in Mönchengladbach und im Kreis Heinsberg gibt, in die Konzertreihe einbezogen worden. Ein großer Vorteil am 6. August: Im Ort sind dann sowieso viele Menschen unterwegs. Um 14 Uhr startet das Sommerfest des Heimatvereins Hochneukirch, der auch das Catering beim Konzert übernehmen wird. Im Anschluss ans Fest will „Booster“ für Musik von Rock bis zu aktuellen Songs und für gute Laune sorgen. „Soundcheck ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr“, kündigt Zillikens an. Laut Annemarie Schmidt, bei NEW für Veranstaltungen zuständig, wird für die Band eine etwas größere Bühne als sonst im Park üblich aufgebaut. Parkplätze stehen laut Stadt etwa am Bahnhof und beim Rewe-Markt zur Verfügung. „Wir empfehlen aber, mit dem Fahrrad zu kommen“, sagt Zillikens.