Diamanthochzeit in Wevelinghoven : Jubilare haben ein Rezept für 60 glückliche Ehejahre

„Nie im Streit den Tag beenden“. Dieses Motto haben Sofia und Theo Piel, die seit 60 Jahren verheiratet sind. Am Dienstag feiern die beiden Wevelinghovener ihre Diamanthochzeit.

Sofia Piel (geborene Breuer) wurde vor 81 Jahren in Köln geboren und zog mit ihren Eltern und zwei Brüdern nach Bedburdyck. Dort wuchs sie auf und ging zur Volksschule. „Im Anschluss habe ich den Eltern in der Landwirtschaft geholfen“, erzählt die Jubilarin. Theo Piel (82) wuchs mit zwei Brüdern und einer Schwester in Wevelinghoven an der Untermühle auf und erlernte nach der Schule in Düsseldorf den Beruf des Fernmeldetechnikers. Später gelang ihm der Aufstieg zum „Amtmann“. Er arbeitete in Rheydt, Mönchengladbach, Neuss, Grevenbroich und in Düsseldorf.